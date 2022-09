Maignan: “Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo” (Di sabato 24 settembre 2022) Brutte notizie per il Milan. Dopo l’infortunio rimediato al polpaccio da Mike Maignan in nazionale nella gara di Nations League contro l’Austria. Il portiere francese rischia di rimanere ai box per un mese a causa di una lesione al gemello mediale. Secondo infortunio per il numero 16 dei rossoneri che potrebbe essere tolto dalla lista Champions. Il giorno dopo l’esito degli esami, l’estremo difensore si è espresso sui suoi canali social: “Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo, ma assicurati di non metterti in mezzo nella via del ritorno” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Brutte notizie per il Milan. Dopo l’infortunio rimediato al polpaccio da Mikein nazionale nella gara di Nations League contro l’Austria. Il portiere francese rischia di rimanere ai box per un mese a causa di una lesione al gemello mediale. Secondo infortunio per il numero 16 dei rossoneri che potrebbe essere tolto dalla lista Champions. Il giorno dopo l’esito degli esami, l’estremo difensore si è espresso sui suoi canali social: “Ce lanon, ma assicurati di non metterti in mezzo nella via del ritorno” SportFace.

sportface2016 : Mike #Maignan: 'Ce la mettiamo tutta finché non cadiamo' - milansette : Maignan carico sui social: 'Ce la mettiamo tutta finché cadiamo, assicurati di non intralciare la strada' #acmilan… - sportli26181512 : Maignan carico sui social: 'Ce la mettiamo tutta finché cadiamo, assicurati di non intralciare la strada': Mike Mai… - MilanNewsit : Maignan carico sui social: 'Ce la mettiamo tutta finché cadiamo, assicurati di non intralciare la strada' - FrancescoCicch8 : @MilanNewsit Ma si prendiamo il quattordicesimo trequartista così in attacco per dare il cambio a Giroud ci mettiamo Maignan -