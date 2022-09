Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi | spunta un video fraintendibile

Leggi su biccy

(Di sabato 24 settembre 2022) L’affaire fraha ferito entrambi: lei perché ha rivissuto sulla sua pelle tutto il malessere degli uomini che dopo essersela portata a letto fingono di non conoscerla; lui perché sostiene di non essere mai stato invaghito di lei e che lei ha frainteso tutto. I due ora non si parlano più e Antonino Spinalbese ha cercato di ascoltare entrambe le campane. Proprio a luiha confessato: “è sensibile, ma non può insinuare certe cose perché se ci fossero state non me ne sarei vergognato. Cioè non è che se una persona ti dà amicizia devi pensarla in un’altra maniera, eh. Se mi vergognavo di avere rapporti con lei non ci avrei fatto l’amico davanti a tutta Italia. Mi sento costretto a dare delle ...