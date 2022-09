Impresa | il Papa sigla un “patto” con i giovani per un’economia di pace

(Di sabato 24 settembre 2022)Francesco ha firmato “un” con ieconomisti che si sono riuniti nell’evento di Assisi, “Economy of Francesco”. Unin cui ieconomisti, imprenditori, changemakers, di ogni parte del mondo si impegnano, si legge, affinché “l’economia di oggi e di domani diventi una Economia del Vangelo. Quindi:die non di guerra,che contrasta la proliferazione delle armi, specie le piu’ distruttive,che si prende cura del creato e non lo depreda,a servizio della persona, della famiglia e della vita, rispettosa di ogni donna, uomo, bambino, anziano e soprattutto dei piu’ fragili e vulnerabili,dove la cura sostituisce lo ...

Bergoglio conclude la kermesse di giovani per la 'Economy of Francesco': "Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello ...Papa Francesco ha firmato "un patto" con i giovani economisti che si sono riuniti nell'evento di Assisi, "Economy of Francesco".