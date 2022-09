Giorgia Meloni, "camerati e fasci": su Repubblica due pagine-vergogna | Guarda (Di sabato 24 settembre 2022) Chiamiamola "satira a orologeria". Alla vigilia del voto, a poche ore dalle urne, Repubblica pubblica una doppia paginata di "Satyricon" tutta dedicata al mondo della destra. Sottinteso: gli elettori di Giorgia Meloni. Sottinteso-bis, rivolto agli elettori di sinistra e magari a qualche indeciso: Guarda cosa accadrà da lunedì prossimo. Le vignette sono di Makkox e si parte subito con un bel braccio destro teso nel saluto fascista, al grido di "camerati, a noi". Più chiaro di così, non si potrebbe. Quindi lo sfogo liberatorio, così viene definito, di un fascista dal nome evocativo di "Benì". Nulla viene lasciato al caso, nell'immaginario terrorizzato di un progressista che annusa la debacle. Lo scenario è quello di una marcia su Roma: "Dove sono stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Chiamiamola "satira a orologeria". Alla vigilia del voto, a poche ore dalle urne,pubblica una doppia paginata di "Satyricon" tutta dedicata al mondo della destra. Sottinteso: gli elettori di. Sottinteso-bis, rivolto agli elettori di sinistra e magari a qualche indeciso:cosa accadrà da lunedì prossimo. Le vignette sono di Makkox e si parte subito con un bel braccio destro teso nel salutosta, al grido di ", a noi". Più chiaro di così, non si potrebbe. Quindi lo sfogo liberatorio, così viene definito, di unsta dal nome evocativo di "Benì". Nulla viene lasciato al caso, nell'immaginario terrorizzato di un progressista che annusa la debacle. Lo scenario è quello di una marcia su Roma: "Dove sono stato ...

_heijharold : RT @pietroraffa: Nel partito di Giorgia Meloni si fanno saluti romani e le coppie omosessuali vengono definite illegali. Serve altro per no… - Frances01719412 : RT @Libero_official: #GiorgiaMeloni chiude la campagna elettorale con un pesante #jaccuse: 'La sinistra italiana è andata in giro per il mo… - Navrm : RT @PagellaPolitica: ?? Per una manciata di voti, Matteo Salvini ha vinto la Pagella Cup per l’errore peggiore in questa campagna elettorale… - taranto74 : RT @Mov5Stelle: Giorgia Meloni: è lei che sosteneva che Mussolini fosse un buon politico? O è la nemica dei diritti che inveisce contro l'i… - alevssandro : RT @vivoinchill: mentre tu voti giorgia meloni tuo figlio succhia i cazzi -