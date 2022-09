Fisco: in arrivo 13 milioni di cartelle esattoriali, fra fine 2022 e inizio 2023. Federcontribuenti lancia l’allarme (Di sabato 24 settembre 2022) Con la ripresa delle notifiche, ci saranno 13 milioni di cartelle da notificare entro la fine del 2022 e l'inizio del 2023. A queste vanno aggiunte 2,5/3 milioni di cartelle che Agenzia delle Entrate e altri Enti affideranno ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro il 2022 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 settembre 2022) Con la ripresa delle notifiche, ci saranno 13dida notificare entro ladele l'del. A queste vanno aggiunte 2,5/3diche Agenzia delle Entrate e altri Enti affideranno ad Agenzia delle Entrate Riscossione entro ilL'articolo proviene da Firenze Post.

