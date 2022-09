Fedez | difende la moglie con le unghie e con i denti | Le dure critiche che riceve sono ingiuste

Leggi su topicnews

(Di sabato 24 settembre 2022)la coppia più seguita d’Italia. I Ferragnez hanno su di loro tutti gli occhi puntati addosso. Il feeling è incredibile elo dimostra nell’ultima intervista.Chiara con lecon i. Dopo l’improvvisa separazione di Totti e Ilary,rimasti solo loro a far tenere in piedi il sogno dell’amore che esiste. Tra loro c’è un feeling e un’intesa tali da far invidia a tutti. Belli, ricchi, potenti e con due figli splendidi. Come le favole: tutti, più o meno, biondi con gli occhi azzurri.e Chiara Ferragni (fonte web)The Ferragnez, una vita sotto ai riflettori Intorno alla loro vitasempre puntati i riflettori. Tutti gli italiani posseguire le giornate di Chiara Ferragni, ...