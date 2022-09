24 settembre … (Di sabato 24 settembre 2022) Gli eventi datati 24 settembre Domenica 24 settembre 1972: esattamente mezzo secolo fa iniziava uno dei più campionati più esaltanti di sempre, quello che poteva concludersi con uno spareggio ma che finirà con la ‘fatal Verona’ e il quindicesimo scudetto della storia bianconera. La sorpresa del torneo fu la Lazio di Tommaso Maestrelli, proveniente dalla Serie B ma in lotta fino alla fine per il titolo. In quella stagione la squadra biancoceleste giocò anche meglio rispetto all’annata del tricolore. E così cinquant’anni fa esordirono nel massimo campionato Felice Pulici, Luigi Martini, Renzo Garlaschelli. La matricola Ternana perse di misura a Napoli e quel dì con i partenopei debuttava in A un ragazzo ventunenne che nella storia del ‘Ciuccio’ verrà ricordato come colui che lascerà la fascia di capitano a Diego Armando Maradona: Giuseppe ‘Palo ‘e ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 24 settembre 2022) Gli eventi datati 24Domenica 241972: esattamente mezzo secolo fa iniziava uno dei più campionati più esaltanti di sempre, quello che poteva concludersi con uno spareggio ma che finirà con la ‘fatal Verona’ e il quindicesimo scudetto della storia bianconera. La sorpresa del torneo fu la Lazio di Tommaso Maestrelli, proveniente dalla Serie B ma in lotta fino alla fine per il titolo. In quella stagione la squadra biancoceleste giocò anche meglio rispetto all’annata del tricolore. E così cinquant’anni fa esordirono nel massimo campionato Felice Pulici, Luigi Martini, Renzo Garlaschelli. La matricola Ternana perse di misura a Napoli e quel dì con i partenopei debuttava in A un ragazzo ventunenne che nella storia del ‘Ciuccio’ verrà ricordato come colui che lascerà la fascia di capitano a Diego Armando Maradona: Giuseppe ‘Palo ‘e ...

