Wanna Marchi | «Truccavo i morti per far mangiare i miei figli In carcere le più buone sono le zingare»

Il Corriere della Sera Sette intervista Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. La loro vicenda giudiziaria si è conclusa con una condanna a 9 anni e mezzo scontati fra prigione e domiciliari. «Se in Italia ci fosse, ci darebbero la pena di morte». Su Netflix è in onda una serie in quattro puntate dedicata alla loro storia: Wanna. Wanna Marchi bambina cosa sognava? «Volevo fare il medico, ma i miei genitori erano contadini, non avevano i soldi. Mangiavamo pane e uva. Il desiderio del camice bianco è rimasto, così ho preso il diploma da estetista. L'ho indossato anche quando, nelle camere mortuarie, Truccavo i morti per dar da mangiare ai miei figli, Stefania e Maurizio. La mia vita ...

