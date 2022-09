Vuoi risparmiare sulla spesa? Lascia lo smartphone a casa (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono tante le abitudini che possiamo fare nostre per risparmiare, soprattutto in un periodo storico in cui la crisi energetica ci costringe a fare i conti con aumenti imprevisti, non solo sulle bollette, ma anche su tutti quegli acquisti che primari e fondamentali che facciamo ogni giorno. Oltre a modificare i comportamenti quotidiani, per evitare sprechi e rientrare nei conti sui bilanci di fine mese, possiamo adottare un’altra tecnica che ci permette di risparmiare sulla spesa al supermercato. Il consiglio arriva direttamente dalla scienza. È più semplice di quanto potete immaginare: basta solo Lasciare lo smartphone a casa. Secondo gli esperti, infatti, il cellulare ci distrae al punto tale da portarci a riempire il carrello con cose di cui non abbiamo bisogno. Lo ... Leggi su dilei (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono tante le abitudini che possiamo fare nostre per, soprattutto in un periodo storico in cui la crisi energetica ci costringe a fare i conti con aumenti imprevisti, non solo sulle bollette, ma anche su tutti quegli acquisti che primari e fondamentali che facciamo ogni giorno. Oltre a modificare i comportamenti quotidiani, per evitare sprechi e rientrare nei conti sui bilanci di fine mese, possiamo adottare un’altra tecnica che ci permette dial supermercato. Il consiglio arriva direttamente dalla scienza. È più semplice di quanto potete immaginare: basta solore lo. Secondo gli esperti, infatti, il cellulare ci distrae al punto tale da portarci a riempire il carrello con cose di cui non abbiamo bisogno. Lo ...

