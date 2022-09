Vieste: raduno nazionale della protezione civile Fino a domani (Di venerdì 23 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Una grande e colorata sfilata, sul lungomare Europa a Vieste, in provincia di Foggia, ha dato formalmente il via al 7° raduno nazionale Estivo della protezione civile, che si svolge a Pugnochiuso, sul Gargano, dal 21 al 24 settembre. Circa 400 volontari, con le loro delegazioni regionali provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Piemonte e Veneto, hanno marciato Fino ai giardini di Marina Piccola, sempre a Vieste, dove c’è stato il saluto delle autorità. “Questa della protezione civile – ha detto il presidente della Regione Puglia – è un’unica grande comunità che rappresenta l’Italia ed è un simbolo di ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Una grande e colorata sfilata, sul lungomare Europa a, in provincia di Foggia, ha dato formalmente il via al 7°Estivo, che si svolge a Pugnochiuso, sul Gargano, dal 21 al 24 settembre. Circa 400 volontari, con le loro delegazioni regionali provenienti da Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Umbria, Piemonte e Veneto, hanno marciatoai giardini di Marina Piccola, sempre a, dove c’è stato il saluto delle autorità. “Questa– ha detto il presidenteRegione Puglia – è un’unica grande comunità che rappresenta l’Italia ed è un simbolo di ...

