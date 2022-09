“Un materiale biodegradabile che si dissolve nell’oceano in meno di un mese”: lo studio Usa propone un potenziale sostituto della plastica (Di venerdì 23 settembre 2022) L’emergenza dell’inquinamento da plastica rappresenta un problema crescente che deve essere affrontato al più presto. A compiere un passo importante per contrastare la necessità di plastiche uno studio, pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, condotto dagli scienziati dell’Università della California di San Diego e dello Scripps Institution of Oceanography. Il team, guidato da Stephen Mayfield, Michael Burkart e Robert Pomeroy, ha ideato dei materiali biodegradabili che potrebbero sostituire l’uso convenzionale della plastica e contrastare l’inquinamento. La plastica è ormai onnipresente sul pianeta e raggiunge le profondità marine, le scorte alimentari e gli organismi viventi. Negli ecosistemi marini, i residui di plastica possono migrare in aree ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) L’emergenza dell’inquinamento darappresenta un problema crescente che deve essere affrontato al più presto. A compiere un passo importante per contrastare la necessità di plastiche uno, pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment, condotto dagli scienziati dell’UniversitàCalifornia di San Diego e dello Scripps Institution of Oceanography. Il team, guidato da Stephen Mayfield, Michael Burkart e Robert Pomeroy, ha ideato dei materiali biodegradabili che potrebbero sostituire l’uso convenzionalee contrastare l’inquinamento. Laè ormai onnipresente sul pianeta e raggiunge le profondità marine, le scorte alimentari e gli organismi viventi. Negli ecosistemi marini, i residui dipossono migrare in aree ...

