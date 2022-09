Ultime Notizie – Alluvione Marche, ritrovato il corpo del bimbo disperso (Di venerdì 23 settembre 2022) Il corpo di un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anni disperso nell’Alluvione delle Marche, è stato ritrovato dai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d’acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c’è ancora l’ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Il corpo è stato ritrovato in zona Trecastelli (Ancona). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildi un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anninell’delle, è statodai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d’acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c’è ancora l’ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Ilè statoin zona Trecastelli (Ancona). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

