Ultime Notizie – Al Salone Nautico di Genova protagoniste le start up innovative (Di venerdì 23 settembre 2022) Ricerca e innovazione sono state le grandi protagoniste nella mattina al Padiglione Blu del Salone Nautico di Genova. Ad aprire il palinsesto il seminario tecnico “Nuova vita per la vetroresina”, organizzato dal Centro del Mare – Università di Genova, che ha fatto il punto in merito a sistemi di demolizione e smaltimento sostenibile in riferimento alla dismissione delle unità da diporto. A seguire, la Terrazza ha ospitato due eventi di primo piano dedicati all’universo delle start Up. Nell’ambito dell’incontro start-up innovative nella nautica, a cura di Confindustria Nautica e Agenzia Ice, sono stati presentati i progetti di Nautica Appgrade, Lazy-tac, Elettrica Wave, Betty Buoys, Ispace2o Engineering, Nabys, Boatsandgo, Velettrica, E-sea Sharing e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Ricerca e innovazione sono state le grandinella mattina al Padiglione Blu deldi. Ad aprire il palinsesto il seminario tecnico “Nuova vita per la vetroresina”, organizzato dal Centro del Mare – Università di, che ha fatto il punto in merito a sistemi di demolizione e smaltimento sostenibile in riferimento alla dismissione delle unità da diporto. A seguire, la Terrazza ha ospitato due eventi di primo piano dedicati all’universo delleUp. Nell’ambito dell’incontro-upnella nautica, a cura di Confindustria Nautica e Agenzia Ice, sono stati presentati i progetti di Nautica Appgrade, Lazy-tac, Elettrica Wave, Betty Buoys, Ispace2o Engineering, Nabys, Boatsandgo, Velettrica, E-sea Sharing e ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Cina presenta all'Onu piano per la pace. DIRETTA - sole24ore : ?? Putin dichiara una mobilitazione parziale in Russia, richiamando i militari della riserva:… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 21mila i nuovi contagi e 49 le vittime nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - inarcassa : ?? E' online il numero di settembre di #InarcassaNews, con le ultime notizie dalla Cassa. In primo piano: ?? Adepp -… - VERONIKAPARIS13 : ULTIME NOTIZIE dall' Italia MATTEO SALVINI È un Grande Statista !!! -