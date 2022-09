Referendum: aperti i primi seggi per l'annessione alla Russia dei territori occupati in Ucraina (Di venerdì 23 settembre 2022) aperti nella Kamchatka, nell'estremo oriente russo, i primi seggi elettorali per l'annessione alla Russia dei territori occupati in Ucraina. Lo ha annunciato la Tass precisando che in quest'area si trovano numerosi sfollati dalle... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022)nella Kamchatka, nell'estremo oriente russo, ielettorali per l'deiin. Lo ha annunciato la Tass precisando che in quest'area si trovano numerosi sfollati dalle...

