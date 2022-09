Mondiali ciclismo | prova femminile élite | percorso e partecipanti

Leggi su blogciclismo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ormai ci siamo, è tempo dire l’impresa. È tutto pronto per lain lineaaidiaustraliani di Wollongong. Si eleggerà dunque la nuova campionessa iridata, dopo che lo scorso anno a trionfare in Belgio fu la nostra Elisa Balsamo, la quale in volata regolò Marianne Vos. Il podio fu completato invece da Katarzyna Niewiadoma. LEGGI ANCHE: Dove vedere idiin diretta tv e streaming, ildellaLasarà di ben 165 km, con la partenza posta ad Helensburg. Dopo una quarantina di chilometri piatti che serviranno a formare ...