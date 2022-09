Milan, lista UEFA: se Maignan sta fuori 30 giorni può essere sostituito da Tatarusanu (Di venerdì 23 settembre 2022) Prima bisognerà ovviamente capire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato ieri in nazionale da Mike Maignan, ma... Leggi su calciomercato (Di venerdì 23 settembre 2022) Prima bisognerà ovviamente capire l'entità dell'infortunio al polpaccio rimediato ieri in nazionale da Mike, ma...

DavideLusinga : ?? Infortunio #Maignan, cosa succede al #Milan per la lista UEFA? Nella rosa presentata in Champions League gli un… - jimmy_goat_ : RT @furgeTX: 'Il giocatore farà gli esami in Italia ma le prime sensazioni su Maignan NON sono buone. Se dovesse essere grave il Milan può… - Psk920 : RT @furgeTX: 'Il giocatore farà gli esami in Italia ma le prime sensazioni su Maignan NON sono buone. Se dovesse essere grave il Milan può… - jimmy_goat_ : RT @FraNasato: Come ricorda Milannews se Maignan dovesse avere uno stop di oltre 30 giorni potrebbe essere sostituito da Tatarusanu in list… - Frances54325203 : RT @FraNasato: Come ricorda Milannews se Maignan dovesse avere uno stop di oltre 30 giorni potrebbe essere sostituito da Tatarusanu in list… -