Matera chiude nella ‘sua’ Bucciano | “Riprendiamoci una terra portata al tracollo”

(Di venerdì 23 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– “E’ la fine di una lunga, emozionante corsa. Ma è anche l’inizio di un nuovo, meraviglioso viaggio”. Così Domenicocandidato per Fratelli d’Italia al Senato della Repubblica – listino proporzionale Collegio Campania 2 che racle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno. ‘Mimmo’ sale sul palco della sua, scatta una foto al suo pubblico e poi partono i ringraziamenti. “Andrò a Roma senza giocare ai compromessi, andrò a Roma per dare forza vera ai nostri territori. L’obiettivo è unico: lavorare per far si che quanti vivono nell’entrodella Campania possano godere di servizi efficienti al pari di quanti vivono altrove. Una degna assistenza sanitaria, trasporti e infrastrutture efficienti per i nostri pendolari e per le nostre ...