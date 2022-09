Le sofferenze dell’orso marsicano sono lo specchio di un Pianeta compromesso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Il fragile sovrano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Una delle specie inserite nella lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn). Stiamo parlandobruno, animale sempre più raro e che tra qualche decennio potremmo ammirare solo in fotografia: secondo il Wwf è ormai ridotto a quota 50-60 individui, relegati in una piccola porzione dell’Appennino centrale. Abbiamo meno di 30 anni per «creare le condizioni affinché il plantigrado possa espandersi in maniera naturale nel territorio». Sky ha dedicato a questo meraviglioso animale un documentario di 90 minuti che racconta le sue difficoltà di sopravvivenza in unsempre più logorato dalla crisi climatica e ambientale. Il titolo è “L’ultimo Orso” ed è disponibile sabato 24 settembre su Sky Nature, in streaming su NOW ...