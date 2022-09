Le banche hanno paura del buio. A Londra si preparano ai blackout (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo inverno, a Londra, il segno meno davanti ai numeri potrebbe significare non solo recessione economica. L’inflazione che fa imbizzarrire i prezzi dell’energia è una delle massime priorità del nuovo governo guidato da Lizz Truss, vista l’insostenibilità delle bollette che le famiglie britanniche dovranno affrontare in autunno. Una delle soluzioni per abbattere i costi potrebbe portare l’Esecutivo conservatore a pianificare delle interruzioni della corrente elettrica, tanto nelle case dei cittadini quanto per alcune industrie, banche comprese. “Tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, stanno prestando molta attenzione” alla situazione, ha dichiarato Andrew Rogan, direttore dell’associazione di categoria UK Finance che sta facilitando i colloqui congiunti per trovare una soluzione. “Non c’è alcun senso di panico, si stanno solo ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) Questo inverno, a, il segno meno davanti ai numeri potrebbe significare non solo recessione economica. L’inflazione che fa imbizzarrire i prezzi dell’energia è una delle massime priorità del nuovo governo guidato da Lizz Truss, vista l’insostenibilità delle bollette che le famiglie britanniche dovranno affrontare in autunno. Una delle soluzioni per abbattere i costi potrebbe portare l’Esecutivo conservatore a pianificare delle interruzioni della corrente elettrica, tanto nelle case dei cittadini quanto per alcune industrie,comprese. “Tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni, stanno prestando molta attenzione” alla situazione, ha dichiarato Andrew Rogan, direttore dell’associazione di categoria UK Finance che sta facilitando i colloqui congiunti per trovare una soluzione. “Non c’è alcun senso di panico, si stanno solo ...

Frances49375467 : @mariosalis La volta scorsa ci doveva essere anche la Le Pin, che impossibilitata dalla campagna elettorale inviò u… - vincenzosansal3 : @Simona_Manzini @La_manina__ Qualsiasi voto che non va alla sinistra perché hanno fallito in tutto e per tutto moll… - Luca67Salmaso : RT @AleksL74: può più essere 'americano'. E pensano di essere ancora il centro del mondo, di avere il pallino in mano. Ma non lo hanno già… - cristinapasque : RT @NoClueAlice: @pdnetwork Non avete mai fatto nulla per la gente, solo finte battaglie mai vinte; e poi manovre che hanno riempito le tas… - Leoncina1971 : RT @NoClueAlice: @pdnetwork Non avete mai fatto nulla per la gente, solo finte battaglie mai vinte; e poi manovre che hanno riempito le tas… -