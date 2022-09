Investire in Borsa, quando sale e quando scende. Le regole sempre valide in un mini corso. (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 settembre 2022 L'andamento nel 2022 dei mercati azionari e obbligazionari sarà ricordato come quello del ribasso quasi generalizzato e del crollo degli investimenti più speculativi con il mondo delle criptovalute che è arrivato anche a perdere due terzi della capitalizzazione. Parlare di Investire in Borsa in questi periodi diventa difficile perché la paura predomina in molti risparmiatori e le preoccupazioni abbondano sul fronte dell'inflazione, dei tassi d'interesse visti in forte salita e sul tema energia che vede l'Europa soprattutto in difficoltà con la chiusura dei rubinetti russi. Storicamente però le fasi di discesa e paura dei mercati hanno significato un'opportunità di ingresso per gli investitori più accorti e con orizzonti temporali adeguati (a un anno prevedere dove saranno i mercati è un esercizio simile al ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 23 settembre 2022 L'andamento nel 2022 dei mercati azionari e obbligazionari sarà ricordato come quello del ribasso quasi generalizzato e del crollo degli investimenti più speculativi con il mondo delle criptovalute che è arrivato anche a perdere due terzi della capitalizzazione. Parlare diinin questi periodi diventa difficile perché la paura predomina in molti risparmiatori e le preoccupazioni abbondano sul fronte dell'inflazione, dei tassi d'interesse visti in forte salita e sul tema energia che vede l'Europa soprattutto in difficoltà con la chiusura dei rubinetti russi. Storicamente però le fasi di discesa e paura dei mercati hanno significato un'opportunità di ingresso per gli investitori più accorti e con orizzonti temporali adeguati (a un anno prevedere dove saranno i mercati è un esercizio simile al ...

