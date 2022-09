Immobile non convocato per Italia-Inghilterra: chi gioca con Raspadori? Chance anche per Zerbin (Di venerdì 23 settembre 2022) Ciro Immobile non gioca Italia-Inghilterra, l’attaccante della Lazio si è fermato per un problema muscolare. Roberto Mancini dovrà fare a meno anche del suo miglior bomber in rosa, perché Ciro Immobile non potrà giocare in Nations League contro l’Inghilterra a causa di un problema muscolare e non è stato nemmeno convocato per la sfida del Meazza. Lunghissima la lista degli assenti per l’Italia che deve rinunciare a: Verratti, Pellegrini, Politano, Toani, Chiesa, Berardi, Florenzi, Insigne, Locatelli, Spinazzola ed anche ad Immobile. A questo punto Mancini sembra orientato a stravolgere l’attacco dove la certezza resta Raspadori del Napoli che agirà da esterno mancino ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 23 settembre 2022) Cironon, l’attaccante della Lazio si è fermato per un problema muscolare. Roberto Mancini dovrà fare a menodel suo miglior bomber in rosa, perché Cironon potràre in Nations League contro l’a causa di un problema muscolare e non è stato nemmenoper la sfida del Meazza. Lunghissima la lista degli assenti per l’che deve rinunciare a: Verratti, Pellegrini, Politano, Toani, Chiesa, Berardi, Florenzi, Insigne, Locatelli, Spinazzola edad. A questo punto Mancini sembra orientato a stravolgere l’attacco dove la certezza restadel Napoli che agirà da esterno mancino ...

