Elezioni 2022, Calenda: "Renzi mi fa fuori? Sono idiozie" (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Renzi la fa fuori? "Sono tutte idiozie. Che non stanno né in cielo né in terra. Noi stiamo affrontando questa campagna senza renderci conto di dove stiamo con l'Italia. Renzi non è un mio amico, ma condividiamo le ricette. Questo è quello che conta in politica, non ci Sono amici. Noi proponiamo agli italiani di farla finita con populismo di destra e sinistra o ci spacchiamo la testa". Così Carlo Calenda a Radio 24. "Io la faccio molto semplice: se si vota Pd – continua Calenda – è un voto buttato, se si vota destra è un disastro annunciato. Noi non possiamo scegliere altro che il terzo polo per mantenere il paese in sicurezza". "Ieri – prosegue – Berlusconi ci ha portato fuori da ogni tipo di alleanza europea ed ...

