Edoardo Vianello, chi è l’ex marito di Wilma Goich: età, carriera, canzoni, vita privata, la figlia Susanna (Di venerdì 23 settembre 2022) Certamente uno dei volti storici della televisione e della canzone all’italiana, dal grandissimo successo, ha saputo accompagnare intere generazioni grazie alla sua simpatia ed arte musicale. Parliamo, certamente, del mitico Edoardo Vianello. Ma siete davvero sicuri di conoscerlo bene? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua vita. Il debutto di Edoardo Vianello Edoardo Vianello è nato a Roma il 24 giugno del 1938 ed è un noto cantautore, produttore discografico e attore. Insieme ad Antonello Venditti, Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana, è considerato l’esponente della scuola romana dei cantautori che faceva capo alla RCA di Vincenzo Micocci. Oltre 60 milioni di copie vendute Edoardo Vianello è uno tra gli artisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Certamente uno dei volti storici della televisione e della canzone all’italiana, dal grandissimo successo, ha saputo accompagnare intere generazioni grazie alla sua simpatia ed arte musicale. Parliamo, certamente, del mitico. Ma siete davvero sicuri di conoscerlo bene? Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua. Il debutto diè nato a Roma il 24 giugno del 1938 ed è un noto cantautore, produttore discografico e attore. Insieme ad Antonello Venditti, Nico Fidenco, Gianni Meccia e Jimmy Fontana, è considerato l’esponente della scuola romana dei cantautori che faceva capo alla RCA di Vincenzo Micocci. Oltre 60 milioni di copie venduteè uno tra gli artisti ...

CorriereCitta : Susanna Vianello, chi è la figlia di Edoardo e Wilma Goich: età, come è morta, malattia, figli - twittaminemo : #OggiEUnAltroGiorno #23Settembre Affetti Stabili Laura Freddi, Jessica Morlacchi, Massimo Cannoletta, Antonio Mezz… - altrogiornorai1 : Edoardo Vianello ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - PhotoVintageFr : Italia, Edoardo Vianello - Dansai75 : Pure in coppia artistica (allora duo canoro 'I Vianella') con l'altrettanto famoso ex marito Edoardo Vianello. Quan… -