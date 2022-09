Diverse novità e problemi risolti con aggiornamento iOS 16.0.2 per iPhone (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci sono Diverse novità che dobbiamo prendere in considerazione, a partire da oggi, per quanto riguarda l’aggiornamento iOS 16.0.2 dedicato agli iPhone compatibili. In attesa di un pacchetto software più corposo, come nel caso di iOS 16.1 che abbiamo provato ad analizzare nella giornata di ieri con un altro articolo, stamane bisogna studiare sia le novità introdotte dal recente upgrade, sia i problemi archiviati da Apple. Insomma, questo rilascio improvviso potrebbe riservarci più spunti interessanti di quanti ci aspettiamo, stando almeno ai primi riscontri raccolti questo venerdì. Focus su novità e problemi risolti con aggiornamento iOS 16.0.2 per iPhone da oggi Insomma, senza troppi giri di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci sonoche dobbiamo prendere in considerazione, a partire da oggi, per quanto riguarda l’iOS 16.0.2 dedicato aglicompatibili. In attesa di un pacchetto software più corposo, come nel caso di iOS 16.1 che abbiamo provato ad analizzare nella giornata di ieri con un altro articolo, stamane bisogna studiare sia leintrodotte dal recente upgrade, sia iarchiviati da Apple. Insomma, questo rilascio improvviso potrebbe riservarci più spunti interessanti di quanti ci aspettiamo, stando almeno ai primi riscontri raccolti questo venerdì. Focus suconiOS 16.0.2 perda oggi Insomma, senza troppi giri di ...

