Covid, le notizie di oggi. Calano i ricoveri e le terapie intensive. LIVE (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa di ricoveri ordinari (-9,6%), terapie intensive (-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 settembre 2022) Secondo il monitoraggio della Fondazione relativo alla settimana 14-20 settembre continua la discesa diordinari (-9,6%),(-8%) e decessi (-12,8%). Il calo però rallenta rispetto alle settimane precedenti

Agenzia_Ansa : Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 22.527 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell… - Agenzia_Ansa : Una mascherina altamente sensibile e 'intelligente' potrà in futuro avvisare chi la indossa, tramite i propri dispo… - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Dopo 4 settimane si inverte la curva dei contagi da Covid-19, registrando un +11,3% in 7 giorni, mentre continua la disce… - lanuovariviera : Anche nelle farmacie della provincia di Ascoli i nuovi vaccini anti-covid -