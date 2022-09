Costantino Vitagliano | la triste confessione dopo il lutto | purtroppo non lo vedremo più lì

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 23 settembre 2022) Negli ultimi giorni, unha sconvolto la Mediaset, una drammatica situazione che ha portato un personaggio in particolare a prendere una drastica decisione. Pare che egli abbia scelto di non mettere più piede in uno dei programmi più conosciuti nella tv del Biscione. E questa è la decisione presa dal primo tronista di Uomini e Donne, quell’uomo che in molti ancora oggi collegano al dating show di Maria De Filippi. Egli prese parte a tale format in quel periodo tra il 2002 e il 2003. Da quel momento in poi la sua carriera è stata un’unione di alti e bassi in cui non sono mancate alcuni vicende che lo hanno portato addirittura in tribunale. Ricordiamo infatti che il ragazzo è stato coinvolto nell’accusa di bancarotta fraudolenta a causa del suo manager Lele Mora. La dichiarazione dell’ex tronista L’ex tronista ha raccontato che, ...