Boxe, Magnesi è pronto per Cacace: “Lui strafottente. Non sa a cosa va incontro” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Il mio sfidante si è dimostrato abbastanza strafottente, è convinto di portare a casa la cintura, ma non sa davvero a cosa va incontro: sul ring troverà un Lupo Solitario pronto a sbranarlo, non gli lascerò alcuno scampo”. Lo dice dall’Inghilterra il pugile italiano Michael “Lone Wolf” Magnesi, detentore della cintura iridata Ibo dei pesi superpiuma. All’hotel Hilton di Manchester è andata in scena la conferenza di presentazione del match contro il campione britannico di categoria, il nordirlandese Anthony “The Apache” Cacace. Si combatte all’AO Arena nel sottoclou dell’incontro dei pesi massimi tra Joyce e Parker. “Come mi sento? Come sempre”, sottolinea l’atleta de Le Cinéma Café. “Sono più che tranquillo, nessunissima ansia di salire sul ring. Solo tanta voglia di ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) “Il mio sfidante si è dimostrato abbastanza, è convinto di portare a casa la cintura, ma non sa davvero ava: sul ring troverà un Lupo Solitarioa sbranarlo, non gli lascerò alcuno scampo”. Lo dice dall’Inghilterra il pugile italiano Michael “Lone Wolf”, detentore della cintura iridata Ibo dei pesi superpiuma. All’hotel Hilton di Manchester è andata in scena la conferenza di presentazione del match contro il campione britannico di categoria, il nordirlandese Anthony “The Apache”. Si combatte all’AO Arena nel sottoclou dell’dei pesi massimi tra Joyce e Parker. “Come mi sento? Come sempre”, sottolinea l’atleta de Le Cinéma Café. “Sono più che tranquillo, nessunissima ansia di salire sul ring. Solo tanta voglia di ...

