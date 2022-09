“Basta mi sono rott_”: perchè i giovani devono andare a votare (Di venerdì 23 settembre 2022) “Facciamo sentire la nostra voce e andiamo a votare”: la campagna social di Visionary per le elezioni politiche del 25 settembre. Saranno più di 10 milioni i giovani che potranno andare a votare, per la prima volta anche per il Senato per gli under-25, domenica 25 settembre. Eppure il rischio di astensionismo in questa fascia d’età è molto alto. Per questo motivo Visionary, il movimento presente a Bergamo e in altre 11 città italiane ha ideato una campagna social per invitare tutti i giovani a recarsi alle urne per far sentire la propria voce. La campagna si chiama “Basta mi sono rott ” e spiega con video divertenti ma anche tanti dati perché sia importante esprimere la propria opinione in questa occasione. Il presidente del movimento, Luigi Secondo, racconta – ai ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 settembre 2022) “Facciamo sentire la nostra voce e andiamo a”: la campagna social di Visionary per le elezioni politiche del 25 settembre. Saranno più di 10 milioni iche potranno, per la prima volta anche per il Senato per gli under-25, domenica 25 settembre. Eppure il rischio di astensionismo in questa fascia d’età è molto alto. Per questo motivo Visionary, il movimento presente a Bergamo e in altre 11 città italiane ha ideato una campagna social per invitare tutti ia recarsi alle urne per far sentire la propria voce. La campagna si chiama “mirott ” e spiega con video divertenti ma anche tanti dati perché sia importante esprimere la propria opinione in questa occasione. Il presidente del movimento, Luigi Secondo, racconta – ai ...

