TRUFFA EMAIL POSTE ITALIANE : IL TUO PACCHETTO E’ IN ARRIVO (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva SMS con scritto “LA SUA CARTA POSTEPAY E’ STATA BLOCCATA” : si tratta di una frode ! Fate molta attenzione al falso messaggio EMAIL da parte di POSTE ITALIANE. L’obiettivo della nuova campagna di phishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzo EMAIL che sembra vero La presenza di un link che apre un finto collegamento CHAT che sembra poter aiutare e potrebbe trarre in inganno il lettore Ecco il testo : Traccia il tuo pacco: xxxxxx STATO: IN ATTESA AL CENTRO DI DISTRIBUZIONE INDIRIZZO MANCANTE IL NOSTRO CHAT BOT TI AIUTERÀ AD ORGANIZZARE NUOVA CONSEGNA AVVIA LA CHAT ( qui si apre il link ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 22 settembre 2022) Arriva SMS con scritto “LA SUA CARTAPAY E’ STATA BLOCCATA” : si tratta di una frode ! Fate molta attenzione al falso messaggioda parte di. L’obiettivo della nuova campagna di phishing è ovviamente quello di rubare le credenziali di accesso delle vittime (nome utente, password …) per sottrarre poi denaro dal conto. Due sono i fattori che rendono particolarmente pericoloso questo messaggio: il fatto che arrivi da un indirizzoche sembra vero La presenza di un link che apre un finto collegamento CHAT che sembra poter aiutare e potrebbe trarre in inganno il lettore Ecco il testo : Traccia il tuo pacco: xxxxxx STATO: IN ATTESA AL CENTRO DI DISTRIBUZIONE INDIRIZZO MANCANTE IL NOSTRO CHAT BOT TI AIUTERÀ AD ORGANIZZARE NUOVA CONSEGNA AVVIA LA CHAT ( qui si apre il link ...

PosteNews : @chicoserra67 Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai attrav… - PosteNews : @chicoserra67 Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai attrav… - FlavioPizzolato : RT @PosteNews: @FlavioPizzolato Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai attraverso e… - PosteNews : @FlavioPizzolato Grazie per la segnalazione. Si tratta di un tentativo di truffa. Poste Italiane non chiede mai att… - Renzame67 : @_alwaystired__ Veramente....x fortuna Void mi ha detto di guardare se avevo ricevuto email del cambio... purtroppo… -