Silvia Slitti accusa Ambra Angiolini: "Occupa abusivamente casa nostra" (Di giovedì 22 settembre 2022) Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha deciso di usare i social come valvola di sfogo. Nel suo mirino c'è Ambra Angiolini che sembra non voler sloggiare da casa sua. Lo sfogo contro la neo giudice di X-Factor ha letteralmente infiammato i social, sebbene il nome della sua accusata non venga mai fatto. Ad ogni modo, non ce n'era bisogno, dal momento che ogni riferimento è stato esplicito e diretto. Silvia Slitti e Ambra Angiolini ai ferri corti per la casa a Milano Ma cosa si contendono? La casa a Milano di proprietà della Slitti, ma abitata dall'ex cantante. Nelle sue recenti storie su Instagram la Slitti ha detto: "Una ..."

