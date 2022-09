Risse e aggressioni, 21 daspo per “Ultras Granata” (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 21 i daspo con divieto di accedere agli impianti sportivi anche all’estero con durata tra 1 e 10 anni con obbligo di firma emessi nei confronti di appartenenti al gruppo “Ultras Granata”. Gli Ultras del Toro avrebbero dato il via a una rissa con hooligan francesi in occasione dell’amichevole Nizza – Torino dello scorso 30 luglio presso lo stadio “Allianz Riviera” e sarebbero autori di un tentativo di aggressione al termine della gara di campionato Torino-Lazio del 20 agosto scorso. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 21 icon divieto di accedere agli impianti sportivi anche all’estero con durata tra 1 e 10 anni con obbligo di firma emessi nei confronti di appartenenti al gruppo “”. Glidel Toro avrebbero dato il via a una rissa con hooligan francesi in occasione dell’amichevole Nizza – Torino dello scorso 30 luglio presso lo stadio “Allianz Riviera” e sarebbero autori di un tentativo di aggressione al termine della gara di campionato Torino-Lazio del 20 agosto scorso. L'articolo proviene da Nuova Società.

