RemTech Europe | a Ferrara si guarda anche all' estero

"Diffondere la conoscenza e la sostenibilità ambientale in tutti i paesi del Terzo Mondo". E' l'impegno diche in occasione diExpo a Ferrara ha chiamato a raccolta (virtualmente) cinquemila persone provenienti da 35 paesi di tutto il mondo. Come ha spiegato il coordinatore Marco ...Marco Falconi, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Internazionale di. Tra gli stakeolders Italiani ed internazionali coinvolti per l'occasione, interverranno anche imprese e ... IL VIDEO. RemTech, Mari: Europa chiede rendicontazione su rigenerazione Ferrara, 22 set. (askanews) - 'Diffondere la conoscenza e la sostenibilità ambientale in tutti i paesi del Terzo Mondo'. E' l'impegno di ...L'Università di Ferrara ha scoperto nella cava di marmo di Buddusò, in provincia di Sassari, uno dei più importanti potenziali giacimenti di materie prime critiche in Europa. (ANSA) ...