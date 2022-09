Pisa | Diana Vergari è la prima laureata in design industriale - Cronaca - lanazione it

venti4ore : Diana Vergari è la prima laureata in Ingegneria per Design industriale a Pisa -

Al centro del corso di studi la formazione di figure in grado di gestire autonomamente processo di sviluppo di prodotti ...Il corso di laurea in Ingegneria per il Design industriale attivato tre anni fa all'Università diha la sua prima brillante laureata. Mercoledì 21 settembre ha infatti conseguito il titoloVergari, originaria di Grosseto, che ha discusso una tesi dal titolo "Strategie di ecodesign nell'... Pisa, Diana Vergari è la prima laureata in design industriale Al centro del corso di studi la formazione di figure in grado di gestire autonomamente processo di sviluppo di prodotti industriali ...Il corso di laurea in Ingegneria per il Design industriale attivato tre anni fa all’Università di Pisa ha la sua prima brillante laureata. Mercoledì 21 ...