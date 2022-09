MotoGP | GP Giappone 2022 | orari prove libere | programma | tv | streaming 23 settembre

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Domani, venerdì 23, il Twin Ring di Motegi ospiterà la prima giornata didel Gran Premio del, valido come quintultimo appuntamento stagionale del Motomondiale e primo atto del tour asiatico di fine anno. Inentra nel vivo la corsa al titolo tra Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia e Aleix Espargarò, racchiusi in 17 punti, senza dimenticare un Enea Bastianini in grande forma che deve recuperare però 48 punti al francese della Yamaha leader della generale. Ledel venerdì a Motegi verranno trasmesse integralmente in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sported in direttasu Sky Go e Now. Non è prevista invece la copertura televisiva in chiaro delle ...