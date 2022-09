Meghan e Re Carlo, l'incontro? Come è andata finire: un disastro (Di giovedì 22 settembre 2022) Harry e Meghan sarebbero tornati negli Stati Uniti dopo i funerali della regina Elisabetta. Prima di andare via, pare che la Markle abbia chiesto un incontro privato a re Carlo III, per discutere di persona di argomenti importanti. Lo aveva rivelato un giornalista di Nbc News, citando una fonte attendibile. Gli esperti reali avevano ipotizzato che la duchessa volesse chiedere al sovrano di reinserire il marito nei ranghi della Corona. In cambio loro avrebbero annullato la pubblicazione di un libro sulla royal family. Adesso, però, stando alle ultime indiscrezioni, pare che questo tanto chiacchierato incontro non ci sia stato. Ma c'è di più. Perché, nonostante le apparenze, Meghan e Harry non sarebbero riusciti a riappacificarsi con nessuno membro della famiglia reale. Il secondogenito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Harry esarebbero tornati negli Stati Uniti dopo i funerali della regina Elisabetta. Prima di andare via, pare che la Markle abbia chiesto unprivato a reIII, per discutere di persona di argomenti importanti. Lo aveva rivelato un giornalista di Nbc News, citando una fonte attendibile. Gli esperti reali avevano ipotizzato che la duchessa volesse chiedere al sovrano di reinserire il marito nei ranghi della Corona. In cambio loro avrebbero annullato la pubblicazione di un libro sulla royal family. Adesso, però, stando alle ultime indiscrezioni, pare che questo tanto chiacchieratonon ci sia stato. Ma c'è di più. Perché, nonostante le apparenze,e Harry non sarebbero riusciti a riappacificarsi con nessuno membro della famiglia reale. Il secondogenito di ...

