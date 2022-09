L’Inps: Ad agosto autorizzate circa 32 mln di ore di cassa integrazione, l’84% in meno rispetto a un anno fa (Di giovedì 22 settembre 2022) Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nel mese di agosto 2022 sono state 32,6 milioni, il 18,5% in meno rispetto al precedente mese di luglio (40,1 milioni) e l’84,3% in meno rispetto ad agosto 2021, nel corso del quale erano state autorizzate 208.543.361 milioni di ore. Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2022 sono state 11,2 milioni. Nel mese di luglio erano state autorizzate 15,9 milioni di ore: di conseguenza la variazione congiunturale è del -29,8%. Ad agosto 2021 le ore autorizzate erano state 41,2 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022) Le ore dicomplessivamentenel mese di2022 sono state 32,6 milioni, il 18,5% inal precedente mese di luglio (40,1 milioni) e l’84,3% inad2021, nel corso del quale erano state208.543.361 milioni di ore. Per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore diordinariaad2022 sono state 11,2 milioni. Nel mese di luglio erano state15,9 milioni di ore: di conseguenza la variazione congiunturale è del -29,8%. Ad2021 le oreerano state 41,2 ...

