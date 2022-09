Agenzia_Ansa : L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclu… - cronachecampane : Il comandante Schettino uscirà dal carcere per archiviare atti - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Costa Concordia. Per Schettino ipotesi di lavoro fuori dal carcere. L'ex comandante,che sta scontando 16 anni di carce… - Pedro69280970 : RT @Agenzia_Ansa: L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione,… - net_session : @Roby28951789 @giorgio757 Il comandante Schettino a confronto con Draghi è un dilettantucolo... -

Today.it

L'exdella nave naufragata all'isola del Giglio nel 2012 sta scontando 16 anni di carcere a Rebibbia. Potrebbe accedere a misure ...L'exdella Costa Concordia, Francesco, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclusione per l'incidente all'Isola del Giglio del 13 gennaio 2012 ( LO SPECIALE - LE ... L'ex comandante Schettino potrebbe presto uscire dal carcere La richiesta della casa circondariale di Rebibbia. L’ex comandante della Costa Concordia, da anni impegnato in lavori socialmente utili, ha maturato il termine che gli concede le misure alternative. È ...Non tornerà al timone di una nave, ma a dieci anni dal naufragio della Costa Concordia è pronto ad una nuova vita fuori dalla cella, stavolta alle prese con carte ...