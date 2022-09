Golf, Open de France 2022: Rasmus Hojgaard al comando dopo il primo giro, Migliozzi ventunesimo (Di giovedì 22 settembre 2022) Rasmus Hojgaard ha chiuso in testa il primo giro dell’Open de France 2022, torneo del DP World Tour iniziato oggi sul percorso del Le Golf National, teatro della Ryder Cup 2018 alle porte di Parigi. Il 21enne danese ha messo a segno uno splendido giro in 62 colpi (-9) e dopo le prime 18 buche precede di due colpi lo svedese Alexander Bjork e di tre il Francese Paul Barjon. Il migliore degli italiani è Guido Migliozzi, ventunesimo a -2 dopo un round senza bogey e con due birdie. Tra i più attesi è partito bene anche lo scozzese Robert McIntyre, che domenica ha trionfato nell’Open d’Italia: il mancino è infatti nono a -4. Più indietro ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022)ha chiuso in testa ildell’de, torneo del DP World Tour iniziato oggi sul percorso del LeNational, teatro della Ryder Cup 2018 alle porte di Parigi. Il 21enne danese ha messo a segno uno splendidoin 62 colpi (-9) ele prime 18 buche precede di due colpi lo svedese Alexander Bjork e di tre ilse Paul Barjon. Il migliore degli italiani è Guidoa -2un round senza bogey e con due birdie. Tra i più attesi è partito bene anche lo scozzese Robert McIntyre, che domenica ha trionfato nell’d’Italia: il mancino è infatti nono a -4. Più indietro ...

sportface2016 : #Golf, #OpendeFrance: #Hojgaard al comando dopo il primo giro, #Migliozzi ventunesimo - GolfAnsa : ?? #EdoardoMolinari, #RenatoParatore, #FrancescoLaporta, #GuidoMigliozzi e #LorenzoGagli. Questi i cinque italian… - PdrGolfClub : Torna nel calendario del DP World Tour, l'Open de France. Dal 22 al 25 settembre, al Le Golf National di Guyancourt… - lacittanews : Saranno cinque gli italiani in gara all'Open de France del DP World Tour, in programma dal 22 al 25 settembre al Le… - GiornaleLORA : GOLF Torna l’Open de France, cinque gli azzurri in gara -