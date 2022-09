Dopo Putin anche Medvedev minaccia: “Anche armi nucleari per difendere i territori annessi” (Di giovedì 22 settembre 2022) Uno dei più fedeli sostenitori di Vladimir Putin, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, ha rilasciato delle dichiarazioni su un probabile uso delle armi nucleari da parte della Russia. Le dichiarazioni di Putin e Medvedev sulle armi nucleari Putin aveva già fatto intendere nel discorso alla Nazione che avrebbe utilizzato le armi nucleari qualora l’integrità nucleare della Russia fosse minacciata. Nello stesso discorso, Putin ha annunciato una mobilitazione militare parziale in Russia che ha avuto delle conseguenze immediate, tra cui il crollo della borsa di Mosca. A poche ore di distanza dalla messa in onda del discorso ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Uno dei più fedeli sostenitori di Vladimir, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry, ha rilasciato delle dichiarazioni su un probabile uso delleda parte della Russia. Le dichiarazioni disulleaveva già fatto intendere nel discorso alla Nazione che avrebbe utilizzato lequalora l’integrità nucleare della Russia fosseta. Nello stesso discorso,ha annunciato una mobilitazione militare parziale in Russia che ha avuto delle conseguenze immediate, tra cui il crollo della borsa di Mosca. A poche ore di distanza dalla messa in onda del discorso ...

