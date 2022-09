David Bowie torna nelle sale con Moonage Daydream: un doc zeppo di musica e immagini inedite (Di giovedì 22 settembre 2022) Se n’è andato il 10 febbraio 2016 David Bowie, lasciando una discografia sterminata e un’eredità culturale che, partendo da quel suo rock definito Glam, rivoluzionò i suoi anni e il nostro mondo. Moonage Daydream è la prima opera filmica ad esser supportata dalla David Bowie Estate, evento eccezionale se pensiamo a Velvet Goldmine, che nel 1998 avrebbe dovuto raccontare filmicamente Ziggy Stardust ma che fu alla fine osteggiato dallo stesso Bowie, così da divenire giusto una gradevole opera taroccata. Invece Brett Morgen non ha ottenuto solo i permessi per raccontare, ma l’accesso esclusivo a una notevole quantità di materiali video e audio inediti. Se poi ci mettiamo che il regista, originalissima punta di diamante nel genere documentario, è anche l’autore del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Se n’è andato il 10 febbraio 2016, lasciando una discografia sterminata e un’eredità culturale che, partendo da quel suo rock definito Glam, rivoluzionò i suoi anni e il nostro mondo.è la prima opera filmica ad esser supportata dallaEstate, evento eccezionale se pensiamo a Velvet Goldmine, che nel 1998 avrebbe dovuto raccontare filmicamente Ziggy Stardust ma che fu alla fine osteggiato dallo stesso, così da divenire giusto una gradevole opera taroccata. Invece Brett Morgen non ha ottenuto solo i permessi per raccontare, ma l’accesso esclusivo a una notevole quantità di materiali video e audio inediti. Se poi ci mettiamo che il regista, originalissima punta di diamante nel genere documentario, è anche l’autore del ...

