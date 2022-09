Crollo scala Globe Theatre a Roma coinvolti nella caduta studenti di Roseto (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma - E' di 12 il bilancio dei feriti" rimasti coinvolti nel Crollo di una scala del Globe Theatre di Villa Borghese, a Roma. Lo ha reso noto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nessuno è in condizione di pericolo di vita. Hanno tutti riportato patologie traumatiche. I feriti 5 adulti e 7 ragazzi sono studenti dell'istituto Saffo da Roseto degli Abruzzi (Teramo) in gita scolastica a Roma, che al momento del Crollo si trovavano al piano più alto, al terzo anello. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano" racconta la docente Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca. "Stavamo scendendo le scale dopo lo spettacolo - ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 22 settembre 2022)- E' di 12 il bilancio dei feriti" rimastineldi unadeldi Villa Borghese, a. Lo ha reso noto il sindaco diRoberto Gualtieri. Nessuno è in condizione di pericolo di vita. Hanno tutti riportato patologie traumatiche. I feriti 5 adulti e 7 ragazzi sonodell'istituto Saffo dadegli Abruzzi (Teramo) in gita scolastica a, che al momento delsi trovavano al piano più alto, al terzo anello. Gli alunni sono caduti tra le travi da un'altezza di circa tre metri, dal terzo al secondo piano" racconta la docente Chiarina Maggitti che stava accompagnando la scolaresca. "Stavamo scendendo le scale dopo lo spettacolo - ...

