Cinema in lutto, un’altra attrice che se ne va. L’ultima volta in un film con Roberto Benigni (Di giovedì 22 settembre 2022) L’attrice Lydia Alfonsi è morta a 94 anni. La diva del bianco e nero era nata a Parma il 27 aprile del 1928 e se n’è andata nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, nella sua città natale. Straordinaria attrice di teatro, Cinema e tv, era apparsa L’ultima volta ne “La vita è bella” di Roberto Benigni, dove interpretava l’editrice Guicciardini. È stata anche doppiatrice e scrittrice, la sua carriera ha toccato anche la prosa televisiva e quella radiofonica. Aveva iniziato a recitare proprio a Parma con il gruppo teatrale “Gioventù studentesca” e poi con la filodrammatica “Gli amici della prosa”. Si era messa in mostra con il “Il piacere dell’onestà” di Pirandello, vincendo, come migliore attrice, un concorso a Pesaro. Proprio in ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) L’Lydia Alfonsi è morta a 94 anni. La diva del bianco e nero era nata a Parma il 27 aprile del 1928 e se n’è andata nella giornata di ieri, mercoledì 21 settembre, nella sua città natale. Straordinariadi teatro,e tv, era apparsane “La vita è bella” di, dove interpretava l’editrice Guicciardini. È stata anche doppiatrice e scrittrice, la sua carriera ha toccato anche la prosa televisiva e quella radiofonica. Aveva iniziato a recitare proprio a Parma con il gruppo teatrale “Gioventù studentesca” e poi con la filodrammatica “Gli amici della prosa”. Si era messa in mostra con il “Il piacere dell’onestà” di Pirandello, vincendo, come migliore, un concorso a Pesaro. Proprio in ...

