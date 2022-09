Bari | bimbo di 6 anni muore dopo aver bevuto candeggina La Procura apre un' inchiesta

(Di giovedì 22 settembre 2022) Ladiha aperto un'la morte di un bambino di 6avvenuta sabato scorso. Il, originario del Brindisino, era ricoverato nell'ospedale pediatrico GiovXXIII didal 18 luglio scorso,ingerito accidentalmente della, scambiata per acqua, mentre era con la madre nel suo appartamento di Francavilla Fontana.il decesso i familiari del piccolo hanno presentato un esposto in Questura ipotizzando il reato di omicidio colposo: ladiha disposto per il 27 settembre l'autopsia sul corpo del piccolo. La madre del bambino, il 18 luglio,...

Ilè stato poi ricoverato all' ospedale Giovanni XXIII di. BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 22 SETTEMBRE/ +60 morti, tasso positività 13,6% La donna si era gettata dal balcone dopo la ...E' stata fissata dalla Procura diper martedì prossimo, 27 settembre, l'autopsia sul corpo deldi sei anni deceduto sabato scorso al Giovanni XXIII di. Lo riporta l'Ansa. Intanto, come scrive sempre la stessa agenzia di stampa, la madre del piccolo risulta indagata dalla Procura di ...Il piccolo, originario del Brindisino, era ricoverato a Bari da luglio dopo l'incidente avvenuto mentre si trovava in casa con la madre: la donna, dopo essersi accorta dell'accaduto, si lancio dall'ab ...La mamma del bimbo morto lo scorso 17 settembre dopo aver ingerito candeggina per errore è ora indagata per omicidio colposo ...