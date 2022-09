A Innotrans i bus a idrogeno delle Fs (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 32 i bus a zero emissioni, alimentati grazie alla conversione in elettricità dell'idrogeno, che rappresentano una best practice europea del Gruppo FS, guidato da Luigi Ferraris, in tema di Sostenibilità. Uno di questi è stato messo in mostra ad Innotrans, la più importante fiera internazionale dedicata alle tecnologie dei trasporti di Berlino. A testimoniare le Eccellenze che il Gruppo Fs è in grado di esprimere e condividere con le altre sue società. I bus sono impiegati quotidianamente nelle province di Groningen e Drenthe dall'azienda olandese Qbuzz, terza nel paese nei servizi TPL, acquisita nel 2017 da Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo guidato da Luigi Ferraris. I numeri dei suoi mezzi a idrogeno fotografano prestazioni ad alta efficienza con un bassissimo impatto ambientale, basti pensare che i bus ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Sono 32 i bus a zero emissioni, alimentati grazie alla conversione in elettricità dell', che rappresentano una best practice europea del Gruppo FS, guidato da Luigi Ferraris, in tema di Sostenibilità. Uno di questi è stato messo in mostra ad, la più importante fiera internazionale dedicata alle tecnologie dei trasporti di Berlino. A testimoniare le Eccellenze che il Gruppo Fs è in grado di esprimere e condividere con le altre sue società. I bus sono impiegati quotidianamente nelle province di Groningen e Drenthe dall'azienda olandese Qbuzz, terza nel paese nei servizi TPL, acquisita nel 2017 da Busitalia, società del Polo Passeggeri del Gruppo guidato da Luigi Ferraris. I numeri dei suoi mezzi afotografano prestazioni ad alta efficienza con un bassissimo impatto ambientale, basti pensare che i bus ...

