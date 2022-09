Ucraina: Putin dichiara la mobilitazione parziale in Russia (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia con il richiamo dei militari della riserva. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv, Putin ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il presidente russo Vladimirhato unaincon il richiamo dei militari della riserva. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta tv,ha detto ...

PaoloGentiloni : I #referendum di Putin in #Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni Unite. - rulajebreal : Per comprendere la depravazione del presunto pacifista Putin e le sue mire Genocide: Putin sta reclutando 50.000 de… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - EleonoraEvi : RT @europaverde_it: Viviamo con grande apprensione l’ennesima evoluzione del conflitto tra la Russia di #Putin e l’Ucraina. Mi rifaccio all… - Dottor_Strowman : La Russia sta prendendo le pizze in faccia in Ucraina, perciò Putin è costretto a smobilitare altri giovani Che spero presto lo ribaltino -