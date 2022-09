Soledad Atienza, Rettrice IE Law School (IE University): "Ecco quali sono le nuove sfide per chi studia giurisprudenza" (Di mercoledì 21 settembre 2022) Soledad Atienza, Rettrice IE Law School (IE University), spiega quali sono le maggiori sfide per gli studenti di giurisprudenza e i professionisti del settore legale tra 5 o 10 anni: "Gli studenti di giurisprudenza e i futuri giuristi dovranno formarsi per gestire agli aspetti legali di una società globalizzata e digitale. Un'economia globale richiede servizi legali transnazionali, e un mondo digitale richiede professionisti legali, che siano avvocati, giudici, accademici, in grado di comprendere, analizzare e disciplinare le implicazioni legali della digitalizzazione. Sarebbe auspicabile per gli attuali studenti di giurisprudenza ricevere una formazione giuridica globale in grado di prepararli a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022)IE Law(IE), spiegale maggioriper gli studenti die i professionisti del settore legale tra 5 o 10 anni: "Gli studenti die i futuri giuristi dovranno formarsi per gestire agli aspetti legali di una società globalizzata e digitale. Un'economia globale richiede servizi legali transnazionali, e un mondo digitale richiede professionisti legali, che siano avvocati, giudici, accademici, in grado di comprendere, analizzare e disciplinare le implicazioni legali della digitalizzazione. Sarebbe auspicabile per gli attuali studenti diricevere una formazione giuridica globale in grado di prepararli a ...

andreacoppolaIE : Ci vediamo domani presso lo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP a #roma per discutere sul futuro dell'… - CamacoesIT : ??21 settembre | 19:00 - 20:00 | #masterclass ''The future of legal education: its impact on society, institutions a… -