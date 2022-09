Ricette dolci Fulvio Marino | schiacciata toscana all’uva

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 settembre 2022) La ricetta della, la ricetta didi oggi 21 settembre 2022 per E’ sempre mezzogiorno. Un dolce semplice da fare ma occorre preparare l’impasto in anticipo perché va prima 18 ore in frigo e poi bisogna passare alla lievitazione, quindi la cottura. Come semprecon le suesu Rai 1 ci delizia con preparazioni perfette. Questa ricetta delladolce con l’uva è per due schiacciate, possiamo quindi dimezzare le dosi e ottenere un solo dolce. Uva nera, zucchero e non serve altro per farcire e rendere golosa questa. Un dolce perfetto dalla colazione alla merenda, ecco come si fa il dolce di oggi di ...