Putin, useremo tutti mezzi a disposizione per proteggerci (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Nella sua aggressiva politica anti - russa, l'Occidente ha superato ogni limite". Lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso in tv. Il presidente russo ha detto che userà "tutti i mezzi a nostra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 settembre 2022) "Nella sua aggressiva politica anti - russa, l'Occidente ha superato ogni limite". Lo ha detto Vladimirnel suo discorso in tv. Il presidente russo ha detto che userà "a nostra ...

