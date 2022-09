Prezzi, alimentari: Bari fra le città campione meno care ma il record per la carne di maiale è suo Codacons su dati Mise riferiti a luglio (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pane più caro a Bari che a Roma però è il record è di Venezia. In tema di carne suona è però il capoluogo pugliese a primeggiare. Statistica Codacons sui Prezzi in dieci città campione italiane, basata su dati del ministero dello Sviluppo economico relativi a luglio. Il Sole 24 ore ne ha fatto anche uno specchietto da cui è tratto il nostro, in basso. Prezzi: euro al chilo o al ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 21 settembre 2022) Pane più caro ache a Roma però è ilè di Venezia. In tema disuona è però il capoluogo pugliese a primeggiare. Statisticasuiin dieciitaliane, basata sudel ministero dello Sviluppo economico relativi a. Il Sole 24 ore ne ha fatto anche uno specchietto da cui è tratto il nostro, in basso.: euro al chilo o al ...

MICHELE25183296 : @strange_days_82 DRAGHI e'stato il peggior presidente che l Italia abbia mai avuto, lo dico a ragion veduta : benzi… - PaoloLuraschi : letture IPC agosto in inasprimento(sopratutto IPC core ex componenti volatili energia e alimentari)hanno probabilme… - abunomnes : I prezzi generi alimentari in Francia ?? - Barbara54298061 : pesi massimi dell'agricoltura europea, potrebbero far salire ulteriormente i prezzi dei generi alimentari. Anche i… - arcobalenietnei : Prima l'ossessione Regina, adesso il compito del TG5 sembra sia il terrore sul pane. E' vero, ci accorgiamo tutti d… -