OnePlus 10 Pro si aggiorna ufficialmente alla OxygenOS 13 con base Android 13 (Di mercoledì 21 settembre 2022) Poco più di un mese dopo il rilascio della prima versione beta, OnePlus 10 Pro riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 13 con base Android 13. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 21 settembre 2022) Poco più di un mese dopo il rilascio della prima versione beta,10 Pro riceve l'mento13 con13. L'articolo proviene da Tutto

techdroider : iPhone 14 Pro Max vs Samsung S22 Ultra vs Xiaomi 12s Ultra vs Motorola Edge 30 Ultra vs OnePlus 10 Pro BATTERY TEST… - TuttoAndroid : OnePlus 10 Pro si aggiorna ufficialmente alla OxygenOS 13 con base Android 13 #android #android13… - David_c05 : Amazon sconta sempre più: MacBook Pro 14 -433?, TV 8K sotto i 1000?, iPhone, OnePlus, realme, portatili a prezzi ma… - gigibeltrame : Amazon sconta sempre più: MacBook Pro 14 -433?, TV 8K sotto i 1000?, iPhone, OnePlus, realme, portatili a prezzi ma… - GizChinait : #ONEPLUS 9/9 Pro si aggiorna a #OxygenOS 13 Beta e Android 13 | Download #Android13 #Oneplus9 #OnePlus9Pro… -